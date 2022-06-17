Представители общественных организаций и крупного бизнеса Украины проведут встречу с чиновниками Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян намерен использовать предстоящую меру для укрепления сотрудничества между украинскими компаниями и британскими фирмами, занимающимися сферой энергетики и транспорта. Новая экономическая помощь Киеву, объем которой будет объявлен после завершения конференции, станет частью общего пакета финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева со стороны Великобритании. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план обновления Украины после завершения войны с Россией. Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.