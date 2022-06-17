В Николаеве утром 17 июня прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Жителей просят оставаться в укрытиях. В нескольких домах повреждены окна. О погибших и пострадавших нет информации. Напомним, ранее стало известно, что 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек. Также мы писали, что, по словам мэра города Александра Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока небезопасно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.