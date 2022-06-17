Строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна и гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр сельского хозяйства США назад Уилсак. Однако во время визита в штаб-квартиру ООН Вилсак подчеркнул, что возобновление поставок через украинские черноморские порты является наиболее эффективным и действенным способом экспорта зерна. Он призвал Россию "серьезно" отнестись к переговорам под эгидой ООН по этому вопросу. "Мы знаем об обстоятельствах и ситуации, в которой это произошло – россияне забрали зерно у украинских фермеров. Так что в той мере, в какой мы можем вывезти его из страны, это плюс, снижающий риск потери»" – рассказал Вилсак. Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позинич", на борту которого находилось украинское зерно. Судно было пришвартовано в сирийский порт Латакия. По оценке корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна. Также мы писали, что Россия украла третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы "Метинвест". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.