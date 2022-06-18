Суперяхта Amadea стоимостью 300 миллионов долларов российского олигарха Сулеймана Керимова, арестованная на Фиджи в прошлом месяце, по запросу властей США, прибыла на Гавайи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Арест судна явился результатом работы оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции США. Подразделение сосредоточилось на конфискации яхт и других предметов роскоши российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине. 106-метровая яхта покинула порт Лаутока на Фиджи на прошлой неделе после того, как Верховный суд тихоокеанского островного государства постановил, что яхта должна покинуть страну, поскольку правительству дорого обходилось ее содержание. Соединенные Штаты утверждают, что Керимов является настоящим бенефициарным владельцем Amadea. Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине. Он также подвергся санкциям Европейского Союза. Судно Amadea раньше ходило под флагом Каймановых островов. На Гавайи арестованное судно пришло под флагом США. Напомним, что Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи и около часа взяли судно под свой контроль стоимостью 300 миллионов долларов. Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, связывающие с президентом России Владимиром Путиным. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.