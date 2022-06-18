Что может быть лучше сочных пышных беляшей, приготовленных своими руками? Рецепт очень простой, а тесто – быстрое, так как без дрожжей. Способом приготовления поделилась блогер-кулинар Alina FooDee. Ингредиенты: Кефир теплый – 250 г Сода – 0,5 ч. л. Мука – 350 г Соль – 1 ч. л. Сахар – 1 ст. л. Масло растительное — 1 ст. л. Для начинки: Фарш – 300 г Лук – 1 шт. Соль, черный перец – по вкусу Вода – 1-2 ст. л.

Скриншот: Таким будет наш беляш внутри Пошаговая инструкция В тёплый кефир добавьте соль, сахар, масло. Перемешайте муку с содой. Добавьте кефир в муку и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут, чтобы тесто отдохнуло. Очень мелко нашинкуйте лук. Обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте в фарш обжаренный лук, соль, черный перец по вкусу, немного воды для сочности. Хорошо перемешайте. Рабочую поверхность смажьте растительным маслом. Разделите тесто на 10 частей. Округлите каждую часть. Раскатайте лепешку, по центру уложите начинку, хорошо закрепите края сверху, формируя закрытый беляшь. Обжарьте на достаточном количестве масла, выкладывая беляшь швом вниз. Обжаривайте на небольшом огне, чтобы фарш внутри успел приготовиться. Выложите беляши на бумажное полотенце, чтобы впитаться лишний жир. Раньше мы писали, как сделать твердый сыр в микроволновке. Также блоггер рассказала, как приготовить скорый пирог из лаваша в духовке.