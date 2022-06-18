18 июня празднуют Дорофеев день – православные верующие чтят память Дорофея Тирского. О главных запретах и приметах этого дня – читайте в материале Styler. Святой родился в 255 году в Антиохии. За праведную жизнь был возведен в сан епископа Тира. В период гонений на христиан ушел из города. Когда гонения прекратились, а к власти пришел Константин Великий, он вернулся и более 50 лет управлял своей паствой. Особенно хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюквой – к беде. Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно выдернуть именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это нужно тщательно и тотально. Ранее считалось, что именно с этого дня начинаются кратчайшие ночи в году – "рябине". Также 16 июня расцветает сон трава. По ней можно предсказать судьбу и совершить оберег от нечистой силы. Но найти траву могут только потомственные венки. Проверить настоящее ли это растение можно, погрузив его в воду на полнолуние. Если растение задвигается от определенных заговоров, значит – оно подлинное и имеет магическую силу. Народные приметы этого дня: Хорошая погода на день Дорофея — хороший урожай зерна. Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым. Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся. Что нельзя делать 18 июня: В такой праздник лучше избегать конфликтов Нельзя делиться чужими проблемами или тайнами Старайтесь исключить общение с незнакомыми людьми У кого День ангела в этот день Именинники 18 июня: Марк, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игр, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор. Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте, когда в Украине праздновать день отца.