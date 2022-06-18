Китайский космический аппарат "Чанье-5" в рамках программы по исследованию Луны обнаружил на спутнике Земли образцы воды. Ее наличие в лунном грунте подтвердил лабораторный анализ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com. Как известно, "Чанье-5" прибыла в месяц в зону Океана Бур в декабре 2020 года. Эта зона — "лунное море", являющееся равниной на спутнике Земли, покрытой темной застывшей лавой. Исследователи собрали самые молодые лунные образцы, когда-либо изучавшиеся. Для этого понадобилось пробурить почву. Вскоре после забора образцов с помощью специального модуля материал был доставлен на Землю. По словам планетолога Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Ли Чунлай, спектральное сканирование поверхности и анализ образцов в лабораториях подтверждают, что на Луне есть вода. "Впервые в мире результаты лабораторного анализа лунных образцов и спектральные данные исследований лунной поверхности на месте были использованы совместно для изучения наличия, формы и количества воды в лунных образцах", – отметил он. При этом следует отметить, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что на Луне есть большие резервуары с водой. Они лишь показывают, что почва и камни на поверхности природного спутника содержат около 30 гидроксильных частей на миллион. Гидроксил, который еще называют "водным остатком", состоит из одного атома водорода и одного атома кислорода, являющегося основанием воды. Китайская миссия также исследовала источник воды на Луне. Оно содержится в кристаллическом минерале под названием апатит. Как известно, в будущем Китай планирует первым построить базу на Луне. Также напомним, что ученым удалось в первый раз в истории вырастить растения на почве с Луны. Почва была собрана во время миссии космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году.