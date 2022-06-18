Июль обещает быть спокойным месяцем в астрологической сфере и большинство представителей зодиакального созвездия смогут либо улучшить свои позиции, либо сохранить их на той же позиции, что и раньше. Однако некоторых ожидает сложный период в любви. Кому из знаков Зодиака Июль принесет много испытаний и затруднений, рассказали в Meta. Лев Семейные Львы должны быть аккуратнее – могут возникнуть серьезные недоразумения с близкими людьми. Постарайтесь распределить свое внимание равномерно – работе, семье и любимому человеку. Пора расставить приоритеты. Одиноким Львам стоит сбавить темпы, потому что в июле чрезмерное увлечение противоположным полом не даст хорошего результата. Поберегите свои нервы и посвятите этот летний месяц себе. Весы Если вы не состоите в близких отношениях, то вас ждут сомнения при выборе. Возможно, это будут мысли о том, чтобы взять паузу в поиске партнера или же вам захочется закрутить сразу несколько романов. Постарайтесь не думать слишком долго, поскольку существует большой риск остаться ни с чем. Рыбы Семейным Рыбам придется пережить сложный период – с новой силой вспыхнут старые конфликты. И придется проявить максимум терпения и выдержки, чтобы не скатиться в противные конфликты с любимым человеком. А вот одинокие рыбы могут встретить свою любовь в июле. Но не спешите связывать себя узами брака – эти отношения должны пройти проверку на прочность. Кстати, раньше мы писали о том, кому звезды обещают серьезные перемены в июле. А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака повезет с финансами в конце июня.