Сегодня, 18 июня, около половины регионов Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха остается стабильной, без существенного похолодания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня днем на востоке, юге и частично в центре и севере страны ожидают осадки в виде грозовых дождей. На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +23+26 градусов; на западе ночью +9+12 градусов, а днем +23+26; в восточных областях ночью +12+14, днем +24+26 градусов; на юге страны ночью +15+17 градусов, а днем +25+27; в центральных областях ночью +13+16, днем +24+27 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области днем местами ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11+15, а днем +23+26 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.