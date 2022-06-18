Ранним утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВД Дмитрия Лунина. По словам Дмитрия Лунина, подробности о поврежденных объектах будут названы позже. О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается. Напомним, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе. 11 мая ракетный удар со вражеского самолета получил Полтавский район. Обстрел подтвердил глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.