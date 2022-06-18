Танкер с венесуэльской нефтью объемом 650 тысяч баррелей, зафрахтованный итальянской компанией Eni, вскоре отправится из Южной Америки в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В мае Государственный департамент США направил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol письма, позволяющие им возобновить сделки с венесуэльской нефтью в качестве способа погашения невыплаченного долга и дивидендов на миллиарды долларов. Второй танкер, зафрахтованный Eni, в ближайшее время отправится в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти и доставит ее в Европу. Ожидается, что этот груз будет разделен между Eni и испанским Repsol. Также сообщалось, что вчера Министерство финансов США исключило бывшего национального казначея Венесуэлы и племянника первой леди страны из своего санкционного списка венесуэльских чиновников. Ранее сообщалось, что Норвегия вводит эмбарго на российскую нефть. Правительство также запрещает импорт нефтепродуктов из России. До этого в России заговорили о сокрушительном влиянии нефтяного эмбарго на экономику страны и ослаблении рубля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.