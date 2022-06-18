Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника позволит уничтожить взрывоопасные предметы в условиях плохой видимости. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Всеукраинского телемарафона. "Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны. Там, где велись боевые действия, будет длительное разминирование. Речь идет, например, о специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична", – отметил глава МВД. Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит план Б на случай продления российской блокады ЗЕРНОВЫХ портов. В частности, по подготовке резервных мощностей для хранения зерна. При этом турецкая сторона предлагает организовать вывоз по Черному морю без разминирования портов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.