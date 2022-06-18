В Киеве с 6:00 18 июня до 23:00 19 июня в связи с ремонтными работами по улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9к. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевпасстранса. Временное движение троллейбусов будет организовано по следующим маршрутам: маршрут №3 от железнодорожного массива до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршрута временно присвоен номер 3-Д; маршрут №9К от ул. Кадетский Гай до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршруту присвоен временный номер 9-Д. Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не менее 3-4 лет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.