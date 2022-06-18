Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. Прыжок до +34 будет кратковременным, а самая высокая температура ожидается 20 июня. Читайте ниже в материале Styler , что будет с погодой 18-22 июня. По прогнозу Украинского гидрометцентра, воздух в понедельник почти по всей стране раскалится до +30+34 градусов. А вот суббота будет местами с грозами и штормовым предупреждением. " 18 июня в центральных, южных, днем и в восточных областях гроза (и уровень опасности, желтый)", — предупредили синоптики. На западе, в Киевской, Житомирской, Винницкой области — без осадков. Температура +22+27 градусов. В воскресенье 19 июня Украину приедет антициклон. Осадки не предполагаются, будет жарко, особенно на западе, +28+32. На остальных территориях +25+30 градусов. 20 июня предполагается пик жары. По стране солнечно, без осадков, температура +30+34. Чуть свежее в Одесской области, +26+28 градусов. Во вторник 21 июня погода снова изменится. Столбики термометров сползут вниз, +22+28 градусов. Выше на востоке, юге, в Закарпатье, +27+31. Осадки будут на значительной части страны, кроме западных и восточных областей. 22 июня снова антициклон – осадки не предполагаются, будет солнечно. Однако температура сильно не повысится по сравнению с предыдущим днем. Ранее мы писали, какой будет погода в июле 2022 года в Украине. Также эксперты рассказали, в какую погоду — жары или похолодание лучше идти на рыбалку.