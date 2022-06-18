Вооруженными силами Украины, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями, в день выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесен ряд авиационных ударов. Всего за день уничтожено 57 солдат и офицеров противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг". Также украинским военным удалось ликвидировать один танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", несколько многоцелевых бронированных тягачей, а также девять автомобилей. Также точным ударом ВСУ был разбит очередной полевой состав боеприпасов. Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла около 1 500 танков, свыше 3 500 боевых машин и свыше 700 единиц артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.