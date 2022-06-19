Италия могла бы пережить зиму в случае прекращения поставок газа из РФ. Предложение газа в Италии сейчас превышает спрос. Заполнение хранилищ в зиму сейчас идет по плану. Об этом заявил глава правления итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AdnKronos. Он также отметил, что стране сейчас нужно около 30 млн. кубометров российского газа в день. По его словам, запасы в газовых хранилищах Италии заполнены на 54%. К октябрю необходимо увеличить показатель до 70-80%, чтобы справиться с пиковыми нагрузками. По состоянию на середину июня наполнение газовых хранилищ происходит согласно плану. Ранее мы писали, что Италия может объявить состояние повышенной готовности к газу на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать поставки по газотранспортной системе в страну. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.