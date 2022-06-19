Трасса национального значения Афенкарахисар-Анкара, пролегающая с Запада страны в центральную часть, перекрыта для движения автомобильного транспорта из-за наводнения, причиной которого стали обильные осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk. Из-за остановки движения подтопленными участками автодороги пробки из транспортных средств растянулись на 15 километров. Дорожные бригады укрепляют обочину и пытаются увести потоки воды от дорожного полотна. Ранее в Турции заявили, что можно сформировать безопасные маршруты без разминирования украинских портов. Чтобы вывезти зерно, нужен безопасный морской коридор. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.