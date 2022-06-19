Оккупационные войска в некоторых районах Запорожской области угрожают казнью за сопротивление. В то же время, запорожские партизаны продолжают бороться против захватчиков. Об этом заявил глава Запорожской ОВВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Военной администрации. "Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В то же время, оккупационные войска не оставляют попыток борьбы между собой за власть и финансы", — отметил глава ОВВА. Напомним, на прошлой неделе Запорожская область вводила затяжной комендантский час в оккупированных районах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.