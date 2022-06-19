Поставка современного оружия Украине повысит шансы Вооруженных сил страны на скорейшее освобождение оккупированных российскими войсками территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если наши расходы высоки, не только на военную поддержку, но из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", — подчеркнул Столтенберг. Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи Украине, который поможет стране перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО. Отметим, что, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.