Возле сикхского храма в столице Афганистана произошел теракт. В результате нападения по меньшей мере два человека и семь получили ранения. За подрыв автомобиля в Кабуле взяли на себя ответственность боевики из ИГИЛ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Аффилированные из ИГИЛ Telegram-каналы сообщили, что нападение было совершено в ответ на оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. Сообщается, что террористы имели в виду высказывания пресс-секретаря индийского правительства, осужденных многими странами с мусульманским большинством. Представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил, что нападавшие начинили машину взрывчаткой, но она взорвалась, не долетев до цели. В момент нападения в здании находились около 30 человек. Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, сотрудничавших с американскими военными. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.