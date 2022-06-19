Погода в Украине 19 июня будет солнечной и теплой, которая превратится в зной. Осадков не ожидается. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Погода в Украине В Украине ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В целом температура ночью будет достигать +10…+15, на побережье морей до 18, днем +27…+31. В западных областях столбики термометров поднимутся до +29…+31 градусов, в Закарпатье и Волыни — до +31. В частности, в южных и центральных областях воздух прогреется до +27…+30. На севере и востоке Украины дневная температура достигнет +27…+30. В Киеве ожидается теплая и преимущественно ясная погода без штормовых порывов ветра и без осадков в течение суток. Днем температура воздуха будет ощущаться как 32 градуса тепла. В Киевской области днем температура будет +26…+31. Отметим, что 19 июня в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 19 июня Погода в Украине на 20 июня В Украине в понедельник, 20 июня, жара усилится до +30…+33 градусов (до +29 Одесской области), ночью – +15…+18. На всей территории синоптики дождей не прогнозируют, будет ясная и солнечная погода. А вот во вторник, 21 июня, из-за дождей и грозы температура воздуха снизится до +23 градусов.

Погода в Украине на 20 июня Ранее мы сообщали, какой будет погода в июле 2022 года в Украине. Также, в какую погоду нужно идти на рыбалку, чтобы точно возвратиться с полным садом.