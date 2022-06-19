Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете. Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с возрастающими потерями личного состава и техники, что осложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку замедленные бои за Северодонецк продолжаются. Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления. Напомним, ранее стало известно, что США будут переданы Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Также мы писали, что украинские военные уже проходят учения с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.