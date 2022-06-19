Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов посредством международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем", — добавил глава государства. Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным. Ранее стало известно, что Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.