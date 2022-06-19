В Украину сегодня на смену дождям придет жаркая погода. Кое-где столбики термометра поднимутся до +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Во всех регионах днем будет жаркая погода. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+14, днем +27+29 градусов; на западе ночью +10+13 градусов, а днем +29+31; в восточных областях ночью +12+14, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +14+16 градусов, а днем +25+29; в центральных областях ночью +12+14, днем +27+29 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометра ночью покажут +13+15, а днем +28+30. Напомним, также синоптики рассказали, какой будет погода в следующем месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.