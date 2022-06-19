Гороскоп 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым неделя с 20 по 26 июня подарит важные жизненные изменения. Кто эти счастливцы читайте ниже в нашем материале. Овен Астрологи говорят, что вы, наконец, получите счастливый шанс изменить жизнь к лучшему. Этот период будет богат событиями в сфере взаимоотношений и выгодного сотрудничества. При этом старайтесь искать время для отдыха, поскольку работа на грани может привести к недомоганию или ослабить вашу стрессоустойчивость. Вам нужно беречь свои ресурсы и тогда вы сможете достичь многого. Рак В начале недели вы можете быть в плохом настроении, но скоро все изменится. Ведь с 21 июня Солнце входит в ваш знак Зодиака. Это благоприятное время для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Вы сможете разрешить финансовые споры и добиться согласия в профессиональной сфере. В семейной жизни, во взаимоотношениях с детьми и родителями придет гармония. Скорпион Сложности в деньгах и материальных делах подтолкнут вас к новому жизненному этапу, который будет значительно лучше предыдущего. Вы можете оказаться перед выбором работы и карьеры. Если вас что-то не устраивает, не ждите, что все наладится. Пора что-то менять в своей жизни. Обратитесь к работодателям или партнерам за помощью и сможете добиться результата. Раньше мы писали, каким знакам Зодиака не повезет в июле в любви. Также астрологи назвали пары среди знаков Зодиака, которым суждено быть вместе.