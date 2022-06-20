Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, и это вполне обоснованно. Страна проделала большую работу за восемь лет, решение Еврокомиссии является историческим. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал ARD, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна выполнила за восемь лет. "Я твердо считаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета – ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас тоже должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед" , – заявила она. Глава ЕС отметила, что "Украина – это крепкая парламентская демократия". Фон дер Ляйен уточнила, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Вместе с тем глава ЕК отметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли принятие в сообщество успешным и как скоро это произойдет. "В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", — подытожила фон дер Ляйен. . В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и стала членом ЕС в 2004 году. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше ЕС, чем в тот период. Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участникам ЕС предоставить Украине статус кандидата. Вчера стало известно, при каких условиях Киев может лишиться этого статуса. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.