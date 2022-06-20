Большинство букмекерских контор, которые сейчас работают в сети, появились уже в эру Интернета. Этому есть простое объяснение. Для того, чтобы создать в Интернете сайт букмекерской конторы, потребуется несколько толковых программистов, администраторов и стартовый капитал. Нет необходимости набора многочисленного штата сотрудников, проводить их обучение, искать помещения для пункта приема ставок. Поэтому, «старожилов» букмекеров намного меньше, чем «нуворишей».

Одной из самых востребованных российских БК является «Мелбет», который в этом году отмечает свое десятилетие. Легальный российский Мелбет был основан в 2012 году. Первыми учредителями конторы были И. В. Ляпустян и компания «Талагас ЛТД» (Кипр). В сети продолжает работать оффшорный вариант БК Мелбет, доступ к которому можно получить через рабочее зеркало Мелбет.

В начале 2021 года контора Мелбет провела широкомасштабный ребрендинг, который затронул даже сетевой адрес, из которого исчезли цифры 365: melbet365.ru стал просто melbet.ru. Фактически сайт переехал на новый домен. В качестве амбассадора компании был выбран известный в прошлом боксер Рой Джонс-младший. Несколько изменился дизайн сайта и цветовая гамма.

Надо признать, что администрация сайта очень удачно и правильно выбрала время для ребрендинга. Это был разгар карантина, связанного с пандемией вируса COVID-19. Весной 2021 года в мире практически не проводились никакие спортивные соревнования и линии букмекерских контор были пусты.

Отличительные черты Мелбет

БК Мелбет считается одной из самых надежных БК в России. Администрация является активным спонсором различных соревнований и лиг: РФФ, волейбола, баскетбола, тенниса. Также у Мелбет одна из лучших линий среди отечественных БК. Это объясняется тем фактом, что Мелбет использует концепцию White Label, когда один и тот же продукт используется разными потребителями, но под своим брендом. Линия Мелбет очень схожа с линий 1хбет, но с некоторой адаптацией. Это обстоятельство объясняется тем фактом, что написание уникальной линии требует существенных затрат. Для упрощения решения этой задачи, многие букмекеры работают с покупными продуктами. Мелбет не исключение.

Лучше всего о качестве букмекерской конторы говорят ее клиенты. Чем выше посещаемость сайта БК, тем более востребован букмекер. Если говорить о Мелбет, то российский легальный сайт Мелбет ежемесячно посещают порядка 2 млн пользователей. Это очень хороший показатель, который реально конкурирует с ведущими российскими БК – Парибет (бывший Париматч), Фонбет, Винлайн, Лига Ставок, Бетсити.

Стоит отметить взвешенную бонусную политику Мелбет, а также качественные мобильные приложения, которые в эру мобильного интернета играют далеко не последнюю роль. Согласно имеющейся статистике, более половины клиентов букмекерских контор делают ставки через смартфон. Подавляющее большинство для этого пользуются мобильными приложениями. Поэтому, разработка качественного мобильного приложения серьезно увеличивает и расширяет клиентскую базу букмекера.

По материалам: superbets