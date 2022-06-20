Украина покажет всей Европе уничтоженную российскую технику. Выставку организуют в нескольких европейских городах. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News, об этом заявила министр обороны Украины Алексей Резников. Планируется провезти технику от Варшавы в Лиссабон. "Мы приложим усилия, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки. Планируем выставки поврежденной российской техники. Начнем с Варшавы, затем Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон", — сказал Резников. Министр напомнил об имперской политике, проводимой Кремлем. "Никогда не думал, что только один человек в России ненавидит Украину. Весь Кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нам и следует бороться. Российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне", — отметил министр. Напомним, по вчерашним данным Генштаба, кафиры потеряли по меньшей мере 1468 единиц танков и 33 600 военнослужащих. Накануне ВСУ уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на Донбассе.