Сенатор Густаво Петр побеждает во втором туре выборов президента Колумбии. По итогам подсчета 99,7% бюллетеней он набирает 50,49% голосов, Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Главный соперник и основатель движения Лига справедливости Родольфо Эрнандес признал поражение. Петр станет первым президентом от левых сил. Кто поздравил Петр Действующий президент Колумбии Иван Дуке уже поздравил своего будущего преемника. Петра также приветствовали лидеры ряда иностранных государств. Президент Кубы назвал его победу "исторической и всенародной". Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию братской страной, хотя отношения с ней были разорваны в 2019 году. Также Петр поздравил президент Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал победу Петр "концом проклятия и рассветом" для братского народа. Кто такой Петр 62-летний Густаво Петр в студенческие годы был членом леворадикальной партизанской группировки M-19. В 1985 году был приговорен к 18 месяцам по обвинению в хранении оружия. После увольнения он участвовал в создании партии "Демократический альянс M-19". Она участвовала в разработке Конституции в 1991 году. В разные годы он работал членом Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и сенатором. В 2012-2015 годах был мэром Боготы. Петр планирует возобновить дипотношения с Венесуэлой и рассмотреть изменения условий Соглашения о свободной торговле с США. Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова играть центральную роль в обеспечении европейских стран энергоресурсами и занять возникший вакуум в результате введения санкций в отношении России. В свою очередь Петр в своей предвыборной программе заявил, что намерен увеличить налоги на добывающие отрасли, а также запретить новые нефтяные проекты, которые, по его мнению, вредят экологии. Отметим, что Колумбия осудила вторжение России в Украину, а недавно получила статус союзника США вне НАТО. Кроме того, Колумбия решила направить специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих.