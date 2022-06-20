Российская корабельная группировка в Черном море пополнила состав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг". В частности, Россия разместила три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 снарядов. Кроме того, на дежурстве находятся три десантных корабля РФ. Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили Российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиные боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ. Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.