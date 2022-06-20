Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро (около 13 млрд долларов) в результате санкций ЕС. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд. По его словам, сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд. евро в апреле до более 12,5 млрд. евро. Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было обнаружено и заблокировано множество объектов, принадлежащих российским олигархам, особенно в Германии. Напомним, страны ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около 23 млрд. евро (24,5 млрд. долларов), а США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд. долларов. Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования обновления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Австрийские власти уже выявили российских активов более чем на 250 млн евро в местных финансовых учреждениях. О санкционных успехах официальной Вены отчитался офис канцлера Карла Негаммера. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.