Плохое настроение и тревожность, вызванная войной в Украине, со временем способны перерасти в депрессию. А она, в свою очередь, может сыграть с человеком злую шутку: испортить здоровье, качество жизни.

Если вы заметили первые тревожные звоночки от своего организма – не ждите, пока они пройдут сами по себе и вам придется лечить депрессию медикаментозно. Лучше испробовать занятия, которые снимают стресс с продолжительным эффектом.

Чем можно заняться? Вязанием, конструированием, выращиванием цветов, плаванием и катанием на велосипеде. Конечно, в нынешней обстановке не до дальних заездов. Но даже 15 минут прогулки на свежем воздухе способны привести к снижению гормона стресса.

Когда стоит перестать медлить

Психоэмоциональное состояние человека ухудшается постепенно, а ежедневные рутинные дела не дают выявить проблему сразу. Чтобы плохое настроение со временем не переросло в депрессию, заказать велосипед в Кривом Роге и приступить к здоровому образу жизни можно, заметив за собой:

раздраженность и постоянное чувство тревоги;

проблемы с концентрацией внимания;

постоянную усталость;

нежелание есть или повышенный аппетит;

проблемы с засыпанием и пробуждением;

проблемы в интимной жизни;

неудовлетворенность жизнью.

И даже если все это не про вас, кататься на велосипеде можно и просто так, в удовольствие.

Предотвратить, а не лечить

Доказано, что регулярные велосипедные прогулки положительно отражаются на здоровье. Причина этому – умеренные физические нагрузки в сочетании с пребыванием на свежем воздухе, наслаждением окружающей природой.

Велопрогулки способны улучшить работу костно-мышечного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также иммунной и обменной систем, зрения.

Другие преимущества

Для посещения тренажерного зала, бассейна, занятия в которых также способствуют снятию стресса, необходимо выкроить время после работы или в выходные. В свою очередь, езду на велосипеде можно легко интегрировать в повседневную жизнь. Тренировки можно заменить поездками на байке на работу, в магазин, по делам. Совмещением приятного с полезным станут вылазки на природу.

И это еще не все преимущества велосипеда! У каждого человека есть страхи, одним из которых может быть поездка на двухколесном транспортном средстве. Тем, кто наконец решился его побороть, рекомендуем заказать велосипед в интернет-магазине Алло в Кривом Роге. Стоимость на продукцию не изменилась с 24 февраля, а некоторые модели продавец предлагает приобрести с хорошими скидками.

Велопрогулки – хорошая возможность завести новых друзей и вступить в клуб по интересам, встретить свою любовь. А великолепные виды природы, которые не замечаются при поездках в общественном транспорте и автомобиле, вдохновляют на создание художественных и поэтических шедевров.