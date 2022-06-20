Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль Южной оси. Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода. Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону. В то же время, успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют российские войска срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта. Аналитики ISW считают, что кафиры, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом. Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам. Напомним, российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.