Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на плановой встрече в Люксембурге обсудят войну в Украине, прежде всего, возможности вывоза зерна, заблокированного Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Главы МИД ЕС также рассмотрят отношения с Египтом, являющимся одним из потенциальных покупателей украинского зерна. "Будет ли в будущем необходимость в сопровождении этих коммерческих судов, это вопросительный знак. Я не думаю, что мы еще этого достигли", — сказал официальный представитель ЕС. Между тем, переговоры в ЕС о новом пакете санкций против России продолжаются. По словам представителя ЕС новые меры неизбежны. По словам чиновника, имеющиеся санкции уже велики, и "возможности для соглашения о введении санкций по экспорту российского газа в ЕС невелики". Ожидается обмен мнениями на предложение Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата, а также увеличить поставки оружия. Ранее в Минсельхозе США заявили, что строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна и гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян. В Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся добиться прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна. Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и прочего продовольствия и рассматривает для этого Дунайское направление. Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море. Также сообщалось, что на Украине готовят мощности для временного хранения зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.