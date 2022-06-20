В Украине сегодня, 20 июня, погода будет сухой и жарко. Днем местами до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины без осадков. Лишь местами возможна облачность. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +31+33 градуса; на западе ночью +13+17 градусов, а днем +30+33; в восточных областях ночью +14+16, днем +30+32 градуса; на юге страны ночью +15+17 градусов, а днем +28+31; в центральных областях ночью +14+16, днем +29+32 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +32+34, а ночью +17+19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода вместо дождей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.