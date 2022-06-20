Гороскоп 2022 года расскажет о знаках Зодиака, в которых совсем скоро начнется "белая полоса" в жизни. Это будет связано с приятными изменениями в финансах, карьере или любви. Обратить на этот путь удачи представители зодиакальных созвездий смогут с 20 по 26 июня. Кто эти везунчики – читайте ниже в нашем материале Lite. Телец Астрологи говорят, что вам придется напряженно поработать на этой неделе. Однако результат порадует вас. Вам удастся решить все спорные вопросы, нейтрализовать конфликты и перевести противостояние в конструктивное русло. Вероятны новые предложения о сотрудничестве, а также встреча с амбициозными конкурентами, но вы справитесь. Хорошенько отдохните в конце недели, чтобы восстановиться. Дева Вас ждет хороший период для работы, требующий точности, соблюдения строгих норм и правил. В течение недели вы сможете совершить рывок в профессиональной сфере, если будете спокойно и ответственно выполнять свои обязательства. Возможна дополнительная нагрузка, но будьте уверены – ваши старания по достоинству оценят. Стрелец Стрельца ждет время расцвета, популярности, новых возможностей! Ваш круг общения увеличится, вы получите новый полезный опыт, расширите мировоззрение. В то же время учитывайте, что за вами наблюдают разные люди, в том числе ваши враги и конкуренты. Потому не ведитесь на провокации, правда за вами! Раньше мы писали, у кого из знаков Зодиака скоро начнется время перемен. Также астрологи назвали худших любовников по знаку Зодиака.