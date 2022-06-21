Российские кафиры будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. Ближайшая неделя станет решающей для обороны города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Русские в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения. Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои. Российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянске с юго-востока от Изюма и к западу от лимана. Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске. Российские войска продолжали сосредоточиться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к международной границе. Российские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси. В то же время отмечают аналитики, партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями. Украинское сопротивление на оккупированных территориях не позволяет российским властям публично поддержать "присоединение" этих территорий. Отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области вынуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и вынуждают тех, кто работает в этой схеме, получать российское гражданство. Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино под Северодонецком. Гайдай также говорил, что противник активно применяет авиацию для ударов по городу. Сейчас жестокие бои идут в промзоне Северодонецка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.