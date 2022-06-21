Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили варианты разблокирования экспорта украинского зерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции. Отмечается, что в ходе беседы обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной. "Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по экспорту через Черное море украинского зерна, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса", — говорится в сообщении. Также Эрдоган сообщил Гутеррешу, что продолжает предлагать Украине и РФ возобновление мирных переговоров и завершение войны по дипломатическому пути. Экспорт зерна из Украины существенно усложнен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю. Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию. Также мы писали, что Франция совместно со своими европейскими коллегами разрабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.