21 июня православный мир чтит память великомученика Феодора Стратилата. В народе в этот день почитается память святого Валентина. Какие приметы этого дня, главные запреты дать – читайте в материале Styler. Великомученик Феодор Стратилат родился на территории Малой Азии в 3-4 веке. Он был храбрым и талантливым юношей, жившим во времена правителя императора Лициния. Однажды до Феодора дошел слух, что недалеко от его города появился страшный змей, ежедневно поедавший всех, кто попадался ему на пути. Молодой парень тайно взял свою лошадь и отправился на битву. Когда Феодор встретил змея, он прочел молитву, воевал с ним и победил. После этого героического случая Феодор был назначен военачальником города Гераклея. Через некоторое время он смог обратить всех жителей в христиан. Когда узнал Линиций, он велел ему прибыть к нему. Феодор ответил на это приглашением императора к себе, чтобы принести жертву языческим идолам. Предание свидетельствует, что великомученик ночью собственноручно уничтожил их, а драгоценные части раздал нищим. 21 июня отмечается День летнего солнцестояния. Главные приметы этого дня слышны, как вечером лебеди кричат – к быстрому дождю; кукушка кует, сидя на сухом дереве – до резкого похолодания; К вечеру на небе облака стали гуще — стоит ожидать непогоды ночью. Что нельзя категорически делать в этот день 21 июня считается днем с очень сильной энергетикой. Избегайте сегодня негатива, ведь злые мысли или поступки принесут вам несчастье. Нельзя матерно выражаться и ругаться. Не рекомендуется день солнцестояния проводить в одиночестве. День ангела сегодня празднуют Василий, Ефрем, Константин, Павел. Поздравьте этих людей, им будет приятно. Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.