Нобелевская медаль главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в США за 103,5 млн. долларов при начальной цене в 550 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novaya Gazeta. Европа. Покупатель неизвестен. Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где находятся беженцы и дети беженцев из Украины. "Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, пообещавший, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", — заявил он. Как следует из сообщений канала, покупатели предлагали за медаль 10 млн долларов, затем цена росла до 15 млн и 16 млн, после резко увеличилась до 103,5 млн долларов. Неизвестный покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону. Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были отмечены Нобелевской премией мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, являющихся предпосылкой демократии и крепкого мира". О намерении продать медаль господин Муратов сообщил в конце марта этого года. Он выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия. "Новая газета" вскоре после этого объявила о прекращении работы. Формальной причиной стало получение второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов. Ранее Польский лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук заявила, что Россия представляет угрозу свободному миру, а ее нападение на соседнюю Украину имеет прямые отголоски Второй мировой войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.