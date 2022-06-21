Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter разведки Канады (CSIS). CSIS предупреждает канадских предпринимателей, что Россия будет активно пытаться найти пути обхода новых раундов санкций. Отмечается, что русский оборонно-промышленный комплекс сильно зависит от иностранных составляющих и технологий в вопросе модернизации армии. "Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, усиливаться, в том числе в Канаде", — предупредили в ведомстве. CSIS – главная спецслужба Канады. Она занимается сбором и анализом информации о национальной безопасности страны, участвует в контрразведывательных мероприятиях, разведывательных операциях в Канаде и за рубежом. Напомним, европейские чиновники готовят юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций ЕС будет считаться преступлением. Такой шаг поможет странам-членам объединения конфисковать замороженные активы РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.