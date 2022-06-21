Во вторник, 21 июня, Совбез ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российского вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности, о роли, которую в ее разрешении сыграли пропаганда и язык ненависти в России. Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующего в Совбезе в июне. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву). Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, намечено выступление посла нашей страны при этой организации Сергея Кислицы. Напомним, в апреле постпред РФ Василий Небензя в Совбезе ООН признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Еще в феврале Российская Федерация ветировала резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины. Причем якобы вероятный союзник России – Китай не голосовал против, а воздержался. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.