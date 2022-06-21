Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. По данным газеты, нашедший некролог был написан членами семьи 52-летнего американца. Госдеп подтвердил эту информацию. Таким образом, Забельски стал, по меньшей мере, вторым американцем, погибшим в Украине на войне. Источник газеты в Госдепе сообщил, что ведомство поддерживает связь с семьей американца и оказывает "всю возможную консульскую помощь". При этом дипломат не стал сообщать более подробную информацию "из уважения к семье в это тяжелое время". Забельски мог быть ветераном Сухопутных войск США. В конце апреля сообщалось о гибели в Украине американского гражданина Уилли Джозефа Кенселла. Напомним, так называемый суд "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. ООН считает, что так называемый приговор является военным преступлением. Кроме того, на войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.