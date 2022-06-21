В Кремле видят затяжной "кризис" в Украине. Отношения России и заката на низкой точке. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал показал отрывки интервью с Песковым, в котором он, в частности, заявил, что Россия больше никогда не будет доверять западным странам. "Да, это будет долгий кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", — сказал Песков. По словам Пескова, Россия не может гарантировать, что попавших в плен под Харьковом американцев не будет ждать смертная казнь в "ДНР". Также он рассказал о своем отношении к аресту американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой якобы обнаружили запрещенные вещества в Шереметьево. Полное интервью пока не опубликовано. Напомним, как считают международные исследователи, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который продлится более десяти лет. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины может растянуться на годы. Тем не менее, альянс не может ослаблять свою поддержку Киеву. До этого Британский премьер Борис Джонсон призвал готовиться к продолжительной войне в Украине. Детальнее о перспективах контрнаступления украинских сил и возможном затягивании войны — в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.