Сегодня, 21 июня, на западе и севере Украины ожидается влажная погода. Кроме того, осадки принесут с собой небольшой спад температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, дожди с грозами пройдут в западных, северных, центральных и частично южных областях. На востоке Украины ожидается сухая погода. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков украинцев ожидает небольшое похолодание. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+18, днем +26+28 градусов; на западе ночью +15+17 градусов, а днем +21+23; в восточных областях ночью +15+18, днем +30+32 градуса; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +27+31; в центральных областях ночью +15+17, днем +28+30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и в Киевской области будет влажная погода. Прогнозируется дождь с грозами. Ветер северо-западный, со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24+28 градусов, а ночью +16+18. Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.