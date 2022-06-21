Так называемые «вышки Бойко» были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам.

Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

«Так выглядит одна из «вышек Бойко», по которой сегодня Украина нанесла удар», – так журналист подписал видео.



Пользователи соцсетей обнаружили, что опубликованное видео – устаревшее. В частности, как пишут вTwitter видео, датированное 7 октября 2004 года.