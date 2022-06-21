Так называемые «вышки Бойко» были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году. Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам.
Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.
«Так выглядит одна из «вышек Бойко», по которой сегодня Украина нанесла удар», – так журналист подписал видео.
Пользователи соцсетей обнаружили, что опубликованное видео – устаревшее. В частности, как пишут вTwitter видео, датированное 7 октября 2004 года.
«Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — отметил он.
Также информацию о ракетном ударе подтвердил самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сказал он.