Гороскоп 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым текущая неделя, до 26 июня включительно принесет много испытаний и невзгод. Астрологи посоветовали, как с ними справиться и рассказали, кому нужно держаться. Кто эти несчастливчики зодиакального круга – читайте ниже в нашем материале Lite. Лев Астрологи говорят, что вам предстоит непростой период в бизнесе, карьере, продвижении своих инициатив. Вам будет трудно учиться, думать, работать, сконцентрировать мысли на чем-нибудь одном, сосредоточиться на главном. Впрочем, уже с 23 июня все неприятности постепенно начнут исчезать и все будет налаживаться. Весы Вам предстоит неблагоприятное время для демонстрации своих творческих проектов и общественной деятельности. Астрологи говорят, что внешняя активность Весов может вызвать шквал критики. Однако не надо все брать близко к сердцу, вероятнее всего, это простая человеческая зависть. Неделя подходит для просмотра жизненных целей, интеллектуальной работы, обработки и перераспределения информации. Водолей Вам следует предусмотреть некоторые ограничения и не тратить энергию зря, иначе вам не удастся добиться ничего существенного. Подумайте о режиме дня и о практическим подходе к делам. Для вас это неделя вызовов. Только трезвый расчет обеспечит вам высокую эффективность в работе и материальное благополучие. Ранее мы писали, в каких знаках Зодиака начнется время перемен уже скоро. Также астрологи назвали счастливчиков, которые начнут свою жизненную "белую полосу".