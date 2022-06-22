Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.org, информирует Деловая столица.

Согласно публичным реестрам, «официальный» 1XBet работает в Украине от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Именно это ООО получило лицензию на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр. Собственником ее числится Сергей Петрович Цибин.

Дело в том, что 1XBet – крайне разрозненная структура из сотен компаний по всему миру. Юридически у этой махины нет конечного единого собственника, и связи также не фиксируются.

«Однако конечные собственники этого бизнеса все же существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в Брянске», — говорится в расследовании.

По деятельности 1XBet в РФ было даже уголовное дело и основатели якобы находятся в розыске. Однако на самом деле они живут на Кипре, дают интервью Forbes, ведут там бизнес и строят 22-этажный офис для 1XBet.

А уголовное дело в РФ было замято после того, как 1XBet стало спонсором российского ФК «Динамо», который контролируется российскими силовиками. Сейчас в РФ, не смотря на нелегальное положение 1XBet, работает их «клон» — 1XСтавка.

1XBet неоднократно попадал в скандалы по всему миру. В частности, их деятельность была остановлена в Великобритании, в Кении. А в США Американская ассоциация кинематографистов обвинила 1XBet в спонсировании пиратства.

Однако, несмотря на такой шлейф, россияне смогли получить лицензию в Украине, причем во время войны.

В этом им помог Борис Баум – первый замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине.

Баум много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков (сейчас – депутат Госдумы, а ранее известен как представитель «Лужниковской» группировки), Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy в Украине контролирует доли в энергокомпаниях «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».

В расследовании говорится, что Баум свел Семиохина, Каршкова с Михаилом Спектором – еще одним выходцем из «лужниковских». Сейчас Спектор развивает бизнес 1XBet в Украине.

Он же и пролоббировал в КРАИЛ получение лицензии для 1XBet. Поскольку пока оформлялись бумаги началась широкомасштабная война между Россией и Украиной, россиянам пришлось пообещать купить военные ОВГЗ на 500 млн грн.

«От 1XBet было и еще одно предложение – разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности», — говорится в расследовании.

Это, как отмечают в InformNapalm, даст возможность 1XBet расширить свою деятельность по всему миру из-под украинского зонтика и позволит отмывать деньги от операций, проведенных вне Украины.

Расследователи сообщили, что Киевская прокуратура уже ведет следствие по деятельности «Твоей беттинговой компании», но призвали обратить на ситуацию внимание СБУ и СНБО.