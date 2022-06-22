Урожайность вашей яблони напрямую зависит от того, какие растения растут рядом. Поэтому, если хотите собирать летом и осенью сочные ароматные домашние яблоки, соблюдайте эти правила "соседства". Об этом пишет ProstoWay. Не надо сажать рядом с яблоней такие деревья и кусты. Вишня и черешня Причина в том, что вишня и черешня часто разрастаются крупными корневыми побегами, поэтому мешает росту соседних деревьев. Такие выводы были сделаны некоторыми дачниками, спилившими старую вишню, а яблоня рядом начинала активно плодоносить. Калина Калина обладает свойством поглощать много влаги из почвы, забирая ее у соседних с ней яблонь. Кроме того, через калину на дереве может завестись тля. Ведь этот вредитель очень любит уничтожать куст. Сирень Растение любят за красоту, оно приятно пахнет во время цветения в мае, но часто на нем появляются всевозможные вредители, болезни. Поэтому это очень опасный "сосед" для яблони. Жасмин Опытные садоводы говорят, что жасмин лучше сажать у малины, отростки которой захватывают все новые участки. Дело в том, что жасмин обладает свойством подавления роста других растений, поэтому у яблонь, особенно молодых, его не сажают. Раньше мы писали, какие сорта яблок лучше всего подходят для пирогов. Также сообщалось о неожиданных последствиях ежедневного употребления яблок.