В Украине сегодня, 22 июня, погода существенно ухудшится. Температура резко снизится, ожидаются дожди, грозы и шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Только в Закарпатье и в Карпатах осадков не предполагается. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Однако в западных, южных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13, днем +16+21 градус; на западе ночью +10+12 градусов, а днем +21+25; в восточных областях ночью +15+18, днем +22+25 градусов; на юге страны ночью +14+19 градусов, а днем +21+25; в центральных областях ночью +9+15, днем +17+21 градус. Погода в Киеве Сегодня в столице прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10+12, а днем поднимутся до +19+21. Напомним, недавно синоптики в Украине прогнозировали резкое похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.